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Регион
26 июня, 18:15

Хуситы заявили о первом использовании гиперзвуковой ракеты своего производства

Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) впервые использовало гиперзвуковую ракету при атаке на израильское судно в Аравийском море. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

"Вооружённые силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море", — написал он в телеграм-канале.

По словам представителя хуситов, гиперзвуковая ракета обладает передовыми характеристиками, она точна в попадании и способна поражать цели на большом расстоянии.

В ночь на вторник, 25 июня, движение "Ансар Аллах" сообщало об атаке на израильское судно MSC SARAH V в Аравийском море "с использованием новой баллистической ракеты". К слову, о старте испытаний гиперзвукового оружия хуситы объявили весной прошлого года.

CENTCOM: Хуситы повредили судно Transworld Navigator в Красном море
CENTCOM: Хуситы повредили судно Transworld Navigator в Красном море
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohammed al-wafi

Наталья Исакова
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