Хуситы заявили о первом использовании гиперзвуковой ракеты своего производства

Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) впервые использовало гиперзвуковую ракету при атаке на израильское судно в Аравийском море. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

"Вооружённые силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море", — написал он в телеграм-канале.

По словам представителя хуситов, гиперзвуковая ракета обладает передовыми характеристиками, она точна в попадании и способна поражать цели на большом расстоянии.