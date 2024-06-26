Хуситы ударили новой баллистической ракетой по судну MSC Sarah V

Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" атаковало в Аравийском море контейнеровоз MSC Sarah V. Как заявил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель хуситов Яхья Сариа, удар был нанесён с помощью новой баллистической ракеты.

По его словам, эта ракета способна поражать "цели точно и на больших расстояниях". Стоит отметить, что хуситы идентифицировали судно, которое было атаковано, как принадлежащее Израилю.

"Операция осуществлена при помощи новой баллистической ракеты, поступившей на вооружение после успешного завершения опытных испытаний", — заявил Сариа.