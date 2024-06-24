Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 02:43

CENTCOM: Хуситы повредили судно Transworld Navigator в Красном море

Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали в Красном море греческий балкер Transworld Navigator, тот получил повреждения средней степени, а члены экипажа — лёгкие травмы, передаёт в соцсети X Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Экипаж сообщил о незначительных травмах и повреждениях судна средней степени, судно продолжило движение", — уточняет CENTCOM.

Корабль подвергся уже четвёртой атаке, уточнили в американских ВС.

Американский авианосец дал дёру из Красного моря, испугавшись хуситов
Американский авианосец дал дёру из Красного моря, испугавшись хуситов

Ранее хуситы при поддержке "Исламского сопротивления Ирака" нанесли удар по четырём коммерческим судам в израильском порту Хайфа. Также атаке подвергся корабль в Средиземном море.

Обложка ©

Marinetraffic.com / Peter Beentjes

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • йемен
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров