CENTCOM: Хуситы повредили судно Transworld Navigator в Красном море
Хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали в Красном море греческий балкер Transworld Navigator, тот получил повреждения средней степени, а члены экипажа — лёгкие травмы, передаёт в соцсети X Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Экипаж сообщил о незначительных травмах и повреждениях судна средней степени, судно продолжило движение", — уточняет CENTCOM.
Корабль подвергся уже четвёртой атаке, уточнили в американских ВС.
Ранее хуситы при поддержке "Исламского сопротивления Ирака" нанесли удар по четырём коммерческим судам в израильском порту Хайфа. Также атаке подвергся корабль в Средиземном море.
Marinetraffic.com / Peter Beentjes