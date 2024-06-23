ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 22:19

Хуситы атаковали пять кораблей в израильском порту Хайфа и Средиземноморье

Йеменское движение "Ансар Алла" при поддержке "Исламского сопротивления Ирака" нанесло удар по четырём коммерческим судам в израильском порту Хайфа. Также атаке подвергся корабль в Средиземном море, заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

По данным группировки, целями стали два цементовоза, два грузовых корабля и скотовоз Shorthorn Express. Последний в момент удара находился в Средиземноморье. Атака производилась с применением беспилотников. Операция завершилась успешно, подчеркнули в Йемене.

"Вооружённые силы Йемена продолжат проводить совместные военные операции с "Исламским сопротивлением Ирака" в поддержку палестинского народа до тех пор, пока агрессия не прекратится и не будет прекращена осада палестинского народа в секторе Газа", — подытожил Сариа.

Хуситы обзавелись морским дроном – истребителем кораблей
Хуситы обзавелись морским дроном – истребителем кораблей

А 22 июня движение "Ансар Аллах" нанесло третий по счёту удар по американскому авианосцу Dwight D. Eisenhower в Красном море. В результате плавучий аэродром вместе с кораблями сопровождения был вынужден спешно бежать с Ближнего Востока.

Обложка ©

X / الإعلام الحربي اليمني

Илья Пушкарев
  • Новости
  • йемен
  • Израиль
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров