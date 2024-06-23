Хуситы атаковали пять кораблей в израильском порту Хайфа и Средиземноморье
Йеменское движение "Ансар Алла" при поддержке "Исламского сопротивления Ирака" нанесло удар по четырём коммерческим судам в израильском порту Хайфа. Также атаке подвергся корабль в Средиземном море, заявил представитель хуситов Яхья Сариа.
По данным группировки, целями стали два цементовоза, два грузовых корабля и скотовоз Shorthorn Express. Последний в момент удара находился в Средиземноморье. Атака производилась с применением беспилотников. Операция завершилась успешно, подчеркнули в Йемене.
"Вооружённые силы Йемена продолжат проводить совместные военные операции с "Исламским сопротивлением Ирака" в поддержку палестинского народа до тех пор, пока агрессия не прекратится и не будет прекращена осада палестинского народа в секторе Газа", — подытожил Сариа.