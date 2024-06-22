Атомный авианосец Dwight Eisenhower покинет Красное море после атак хуситов

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" ударили по находящемуся в Красном море американскому атомному авианосцу Dwight Eisenhower при помощи ракет. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа. При этом NBC News пишет, что судну пришлось покинуть воды.

"Ракетные войска наших Вооружённых сил провели операцию, в ходе которой американский авианосец Eisenhower был атакован в северной части Красного моря с использованием баллистических и крылатых ракет", — рассказал Яхья Сариа в эфире Al Masirah (телеканал принадлежит хуситам), отметив, что операция прошла успешно.

Вместе с тем в Аравийском море был атакован балкер Transworld Navigator, удары совершались баллистическими ракетами.

Как сообщает телеканал NBC News, авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который выполнял операции против йеменских хуситов, покинет Красное море — такой приказ ему отдало командование. Как говорится в материале, судно находилось неподалёку от Йемена порядка восьми месяцев. Вместо него в этот район будет направлен атомный авианосец Theodore Roosevelt, он уже вышел из Сан-Диего.