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16 июня, 21:06

Хуситы атаковали эсминец США и два коммерческих судна

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" обстреляли американский эсминец и два коммерческих судна — Captain Paris и Happy Condor, сообщил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.

Он уточнил, что эсминец атаковали баллистическими ракетами в акватории Красного моря. Там же был нанесён удар противокорабельными ракетами по нефтяному танкеру Captain Paris. По танкеру Happy Condor, который перевозил сжиженный природный газ, нанесли удары беспилотники в Аравийском море. Сариа подчеркнул, что нападение на коммерческие суда произошли на фоне нарушения запрета на проход в порты оккупированной Палестины.

"Все три операции успешно достигли своих целей", — сообщил Сариа.

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Ранее Сариа рассказал, что атакованный йеменским движением "Ансар Аллах" украинский сухогруз Verbena затонул из-за серьёзных повреждений после попадания в корабль двух ракет. Экипаж был спасён другим кораблём. Схожая судьба в скором времени может ожидать коммерческое судно Tutor.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arieleon

Анатолий Симоненко
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