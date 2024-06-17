Хуситы атаковали эсминец США и два коммерческих судна

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" обстреляли американский эсминец и два коммерческих судна — Captain Paris и Happy Condor, сообщил в эфире телеканала Al Masirah военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.

Он уточнил, что эсминец атаковали баллистическими ракетами в акватории Красного моря. Там же был нанесён удар противокорабельными ракетами по нефтяному танкеру Captain Paris. По танкеру Happy Condor, который перевозил сжиженный природный газ, нанесли удары беспилотники в Аравийском море. Сариа подчеркнул, что нападение на коммерческие суда произошли на фоне нарушения запрета на проход в порты оккупированной Палестины.

"Все три операции успешно достигли своих целей", — сообщил Сариа.