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16 июня, 04:38

ВМС Британии сообщили о новом нападении на судно у берегов Йемена

Новое нападение на судно произошло у побережья Йемена. Об этом сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

"UKMTO получил уведомление об инциденте в 40 морских милях к югу от йеменского города Аль-Муха", — указано в документе.

Со ссылкой на капитана судна в центре добавили, что произошло два взрыва в непосредственной близости от корабля. Ущерба не нанесено, все члены экипажа в безопасности, судно следует в порт назначения. В UKMTO порекомендовали соблюдать осторожность и информировать о странной активности.

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Ранее сообщалось, что хуситы ударили по эсминцу HMS Diamond и двум коммерческим судам в Красном море. В движении заявили, что суда принадлежали компаниям, "нарушившим запрет на проход в порты оккупированной Палестины".

Обложка ©

Unsplash / Sebastien Gabriel

Анатолий Симоненко
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