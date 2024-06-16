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16 июня, 02:07

CENTCOM: Иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия с украинского сухогруза

Экипаж украинского сухогруза Verbena подал сигнал бедствия после попадания в судно выпущенных хуситами ракет. Поблизости в этот момент находился иранский военный корабль, но он не отреагировал на просьбу о помощи, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

"Иранский фрегат Jamaran находился в восьми морских милях от сухогруза Verbena и не ответил на сигнал бедствия", — гласит сообщение.

По данным американских военных, на выручку экипажу пришёл сухогруз Anna Meta, который и принял моряков на борт. Сейчас корабль транспортирует вынужденных пассажиров в безопасное место.

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Хуситы ударили по украинскому сухогрузу в Аденском заливе 13 июня. Спустя двое суток корабль ушёл под воду. На дно скоро может отправиться и коммерческое судно Tutor, атакованное со стороны Йемена 12 июня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vchal

Илья Пушкарев
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