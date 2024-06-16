CENTCOM: Иранский фрегат проигнорировал сигнал бедствия с украинского сухогруза

Экипаж украинского сухогруза Verbena подал сигнал бедствия после попадания в судно выпущенных хуситами ракет. Поблизости в этот момент находился иранский военный корабль, но он не отреагировал на просьбу о помощи, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

"Иранский фрегат Jamaran находился в восьми морских милях от сухогруза Verbena и не ответил на сигнал бедствия", — гласит сообщение.