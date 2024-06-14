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13 июня, 21:04

Хуситы в Аденском заливе обстреляли ракетами принадлежащий Украине сухогруз

Хуситы атаковали два танкера и принадлежащий Украине сухогруз

Представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" выпустили две противокорабельные крылатые ракеты по принадлежащему Украине грузовому судну в Аденском заливе. Об этом в социальной сети Х передаёт Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

"Обе ракеты попали в судно Verbena — принадлежащий Украине сухогруз под флагом Палау, управляемый Польшей", — говорится в сообщении.

Помимо этого там сообщили, что после попадания на борту возник пожар. Впоследствии с сухогруза на проходящий недалеко американский крейсер USS Philippine Sea эвакуировали одного из пострадавших членов экипажа.

Стоит отметить, что про эту атаку в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah также рассказывал военный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа. По его словам, действительно было атаковано находившееся в акватории Аравийского моря судно Verbena, а также два других в Красном море.

"Нефтяные танкеры SeaGuardian и Athina были атакованы беспилотниками хуситов в Красном море", — заявил Сариа.

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Ранее Life.ru писал, что 10 июня Вашингтон подтвердил удар хуситов по грузовым судам в Аденском заливе. Тогда CENTCOM сообщало, что йеменские участники мятежного движения "Ансар Аллах" за сутки повредили два грузовых судна противотанковыми ракетами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Алексей Соловьёв
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