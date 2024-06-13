"Может затонуть": Хуситы напали на коммерческое судно Tutor в Красном море

Военный представитель мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил об очередном нападении хуситов на проходящие в Красном море корабли. Как он заявил в эфире принадлежащего йеменским мятежникам телеканала Al Masirah, речь идёт о коммерческом судне Tutor.

"Судно получило серьёзные повреждения и может затонуть", — сообщил Сариа, отметив, что при атаке были применены беспилотный катер, несколько воздушных дронов и баллистические ракеты.

Помимо того, собеседник телеканала рассказал о совместной операции "Ансар Аллах" с членами "Исламского сопротивления Ирака" против еврейского государства. По его словам, в израильском городе Ашдод с помощью крылатых ракет были поражены важные цели. Аналогичных результатов благодаря применению нескольких беспилотников они добились в Хайфе.