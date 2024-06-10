США подтвердили удар хуситов по грузовым судам в Аденском заливе

Йеменские участники мятежного движения "Ансар Аллах" за минувшие 24 часа повредили два грузовых судна в Аденском заливе противотанковыми ракетами. Об этом рассказало Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Вопреки произошедшему швейцарский контейнеровоз Tavvishi, шедший под флагом Либерии, а также немецкое универсальное сухогрузное судно Norderney, которое находилось под флагом Антигуа и Барбуда не были потоплены и направились далее в соответствии со своими маршрутами.

По данным CENTCOM, по Tavvishi ударила противокорабельная баллистическая ракета, ещё одну сбили. А в Norderney попали две — баллистическая и крылатая — противокорабельные ракеты. Военные из США также отчитались о перехвате беспилотника над Аденским заливом. Кроме того, были уничтожены две крылатые ракеты и одна ракетная пусковая установка в районах Йемена, которые контролировались хуситами.