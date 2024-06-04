Хуситы атаковали израильских военных новейшим оружием "Палестина"

Йеменское движение "Ансар Аллах" нанесло удар по позициям израильских войск в секторе Газа, использовав новейшую баллистическую ракету "Палестина". Об этом 3 июня сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

"Объявляем об успешном нанесении удара по военной цели израильского врага в районе Умм эр-Рашраш на юге оккупированной Палестины. Во время операции мы использовали баллистическую ракету "Палестина", о которой сообщаем в первый раз", — отметил генерал.