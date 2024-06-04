Хуситы атаковали израильских военных новейшим оружием "Палестина"
Хуситы сообщили об ударе по израильским военным в Газе новой ракетой "Палестина"
Военный представитель хуситов Яхья Сариа. Обложка © X / الإعلام الحربي اليمني
Йеменское движение "Ансар Аллах" нанесло удар по позициям израильских войск в секторе Газа, использовав новейшую баллистическую ракету "Палестина". Об этом 3 июня сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
"Объявляем об успешном нанесении удара по военной цели израильского врага в районе Умм эр-Рашраш на юге оккупированной Палестины. Во время операции мы использовали баллистическую ракету "Палестина", о которой сообщаем в первый раз", — отметил генерал.
В ЦАХАЛ инцидент никак не прокомментировали. О жертвах среди израильских военных и материальных потерях в этом районе тоже не сообщалось.
А ранее хуситы нанесли ракетный удар по американскому атомному авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Спустя несколько дней атака на плавучий аэродром повторилась. Члены движения "Ансар Аллах" обещают продолжать обстрелы, пока Израиль и его союзники не прекратят зверства в секторе Газа.