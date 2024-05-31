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Регион
31 мая, 11:45
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"Точное попадание": Хуситы атаковали атомный авианосец США в Красном море

Хуситы атаковали ракетами американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море

Движение йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" нанесло удар по авианосцу США Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, отметив, что атака была произведена в ответ на удары Великобритании и США по объектам организации на территории Йемена.

"В рамках реагирования на американо-британскую агрессию ракетные и военно-морские силы Йемена провели совместную операцию, атаковав в Красном море американский авианосец Eisenhower", — подчеркнул военнослужащий в эфире телеканала Al Masirah.

Представитель движения "Ансар Аллах" добавил, что удар наносился несколькими крылатыми и баллистическими ракетами, которые достигли своей цели. По его словам, попадание было абсолютно точным.

"Авиаудары США и Великобритании по гражданским объектам являются грубым нарушением международного права и военным преступлением. Мы без колебаний, прямо и незамедлительно ответим на любую агрессию, поставим перед собой цель поразить объекты США и Великобритании", — указал Сариа.

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А ранее Life.ru писал, что хуситы атаковали в Красном море два эсминца Военно-морских сил США. Также представители группировки "Ансар Аллах" ударили по трём коммерческим судам: Larego Desert и MSC Mechela в Индийском океане, а также Minerva Lisa в Красном море.

Хуситы наносят регулярные удары по гражданским и военным кораблям союзников США и Израиля, требуя остановить кровопролитие в секторе Газа. Вашингтон при поддержке Лондона пытался пресечь действия йеменских радикалов бомбардировками, но после серии атак вылеты прекратились.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Photos_Footage_11111

Дарья Нарыкова
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