"Точное попадание": Хуситы атаковали атомный авианосец США в Красном море

Движение йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" нанесло удар по авианосцу США Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, отметив, что атака была произведена в ответ на удары Великобритании и США по объектам организации на территории Йемена.

"В рамках реагирования на американо-британскую агрессию ракетные и военно-морские силы Йемена провели совместную операцию, атаковав в Красном море американский авианосец Eisenhower", — подчеркнул военнослужащий в эфире телеканала Al Masirah.

Представитель движения "Ансар Аллах" добавил, что удар наносился несколькими крылатыми и баллистическими ракетами, которые достигли своей цели. По его словам, попадание было абсолютно точным.

"Авиаудары США и Великобритании по гражданским объектам являются грубым нарушением международного права и военным преступлением. Мы без колебаний, прямо и незамедлительно ответим на любую агрессию, поставим перед собой цель поразить объекты США и Великобритании", — указал Сариа.