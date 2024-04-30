Йеменские хуситы атаковали американские эсминцы и два коммерческих судна

Йеменское движение "Ансар Аллах" 30 апреля сообщило о нанесении удара по четырём кораблям в Красном море и Индийском океане. Атаке подверглись два эсминца ВМС США, а также два коммерческих судна, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

По словам военного, балкер Cyclades тоже был атакован в Красном море, так как следовал в израильский порт Эйлат. Второй корабль — контейнеровоз MSC Orion — в момент удара находился в Индийском океане. Перед этим Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о повреждении торгового судна, атакованного в Красном море. В завершение Сариа напомнил, что подобные операции будут продолжаться столько, сколько Палестина будет находиться в осаде.