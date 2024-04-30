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29 апреля, 22:32

Йеменские хуситы атаковали американские эсминцы и два коммерческих судна

Военный представитель хуситов Яхья Сариа. Обложка © X / الإعلام الحربي اليمني

Военный представитель хуситов Яхья Сариа. Обложка © X / الإعلام الحربي اليمني

Йеменское движение "Ансар Аллах" 30 апреля сообщило о нанесении удара по четырём кораблям в Красном море и Индийском океане. Атаке подверглись два эсминца ВМС США, а также два коммерческих судна, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

"Вооружённые силы Йемена провели военную операцию против кораблей противника в Красном море, в том числе нанесли удары по двум американским эсминцам с помощью беспилотников. Цели военной операции достигнуты", — отчитался генерал.

По словам военного, балкер Cyclades тоже был атакован в Красном море, так как следовал в израильский порт Эйлат. Второй корабль — контейнеровоз MSC Orion — в момент удара находился в Индийском океане. Перед этим Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о повреждении торгового судна, атакованного в Красном море. В завершение Сариа напомнил, что подобные операции будут продолжаться столько, сколько Палестина будет находиться в осаде.

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Лишь за апрель хуситы обстреляли свыше десяти гражданских и военных кораблей США, Британии и Израиля в Красном море. В то же время российские суда продолжают беспрепятственно проходить вблизи побережья Йемена.

Илья Пушкарев
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