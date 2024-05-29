Центральное командование ВС США сообщило об ударе хуситов по сухогрузу Греции
Йеменские хуситы атаковали греческий балкер в Красном море, выпустив по судну пять противокорабельных ракет. Большинство из них достигли цели, сообщило 29 мая Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Сухогруз Laax под флагом Маршалловых Островов, принадлежащий Греции, сообщил, что он был поражён тремя ракетами, но продолжил своё плавание. Ни американские, ни коалиционные, ни торговые суда не сообщали о каких-либо повреждениях", — уточнили военные.
Примерно в это же время силы CENTCOM отразили атаку беспилотников, запущенных военным крылом движения "Ансар Аллах". Всего за три с небольшим часа уничтожено пять дронов.
Хуситы наносят регулярные удары по гражданским и военным кораблям союзников США и Израиля, требуя остановить кровопролитие в секторе Газа. Вашингтон при поддержке Лондона пытался пресечь действия йеменских радикалов бомбардировками, но после серии атак вылеты прекратились.
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