Центральное командование ВС США сообщило об ударе хуситов по сухогрузу Греции

Йеменские хуситы атаковали греческий балкер в Красном море, выпустив по судну пять противокорабельных ракет. Большинство из них достигли цели, сообщило 29 мая Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Сухогруз Laax под флагом Маршалловых Островов, принадлежащий Греции, сообщил, что он был поражён тремя ракетами, но продолжил своё плавание. Ни американские, ни коалиционные, ни торговые суда не сообщали о каких-либо повреждениях", — уточнили военные.