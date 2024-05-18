Нефтяной танкер попал под ракетный обстрел в Красном море
Reuters: Нефтяной танкер загорелся после ракетного удара у берегов Йемена
Нефтяной танкер, который следовал под флагом Панамы, повредился из-за ракетного удара вблизи йеменского порта Моха. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.
"Ambrey сообщила о получении данных о том, что танкер для перевозки сырой нефти подвергся нападению примерно в 10 морских милях (18,5 километра) к юго-западу от Мохи в Йемене. В сообщении указывалось, что по судну ударила ракета и на борту возник пожар", — говорится в статье.
Уточняется, что на борту морского судна произошёл пожар. Капитан корабля отметил, что транспортное средство получило лёгкие повреждения после столкновения с неизвестным объектом и продолжает путь до места назначения. Больше никакой информации об инциденте не приводится.
А ранее Life.ru рассказывал, что 10 мая на британское судно было совершено нападение в Аденском заливе. Напавшие прекратили преследование плавсредства после того, как вооружённая охрана судна начала ответную стрельбу. Пострадавших не было.
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