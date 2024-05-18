Нефтяной танкер попал под ракетный обстрел в Красном море

Нефтяной танкер, который следовал под флагом Панамы, повредился из-за ракетного удара вблизи йеменского порта Моха. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности.

"Ambrey сообщила о получении данных о том, что танкер для перевозки сырой нефти подвергся нападению примерно в 10 морских милях (18,5 километра) к юго-западу от Мохи в Йемене. В сообщении указывалось, что по судну ударила ракета и на борту возник пожар", — говорится в статье.

Уточняется, что на борту морского судна произошёл пожар. Капитан корабля отметил, что транспортное средство получило лёгкие повреждения после столкновения с неизвестным объектом и продолжает путь до места назначения. Больше никакой информации об инциденте не приводится.