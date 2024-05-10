Британское судно подверглось атаке в Аденском заливе UKMTO: На британское судно совершено нападение в Аденском заливе 10 мая, 09:23 Британское судно атаковано у Йемена. Обложка © Freepik / Wirestock

На торговое судно совершено нападение в Аденском заливе вблизи Йемена, экипаж смог отбиться от нападения. Об этом рассказали в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), не уточняя название корабля.

"Капитан торгового судна сообщил о приближении малого плавсредства, на борту которого находились пять-шесть вооружённых людей с лестницами. На судне были приняты меры по обеспечению его безопасности, после чего люди на борту плавсредства открыли по судну огонь", — отмечается в заявлении.

Вооружённая охрана судна начала ответную стрельбу, после чего напавшие прекратили преследование. Сейчас, по данным UKMTO, корабль продолжил маршрут в пункт назначения, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее йеменское движение "Ансар Аллах" сообщило о нанесении удара по четырём кораблям в Красном море и Индийском океане. Атаке подверглись два эсминца ВМС США, а также два коммерческих судна. В то же время российские суда продолжают беспрепятственно проходить вблизи побережья Йемена.

Авторы Татьяна Миссуми