У берегов Йемена под ракетный удар попало гражданское судно

В Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена гражданское судно попало под ракетный удар. Как передаёт Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), в результате корабль получил повреждения.

Сотрудники центра рассказали, что капитан судна сообщил о двух атаках. Во время первой атаки экипаж корабля почувствовал взрыв на небольшой дистанции от транспортного средства. А вторая атака, судя по всему, осуществлялась двумя ракетами, после чего судно получило повреждения.

"Власти расследуют обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении UKMTO.

Помимо этого, специализирующаяся на вопросах морской безопасности компания Ambrey утверждает, что нападению подвергся следовавший из Приморска в Вадинар танкер. Название судна указано не было, однако известно, что в качестве его владельца указана зарегистрированная на Сейшельских островах организация.