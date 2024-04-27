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26 апреля, 23:40

У берегов Йемена под ракетный удар попало гражданское судно

Гражданское судно получило повреждения после ракетного удара у побережья Йемена

В Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена гражданское судно попало под ракетный удар. Как передаёт Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO), в результате корабль получил повреждения.

Сотрудники центра рассказали, что капитан судна сообщил о двух атаках. Во время первой атаки экипаж корабля почувствовал взрыв на небольшой дистанции от транспортного средства. А вторая атака, судя по всему, осуществлялась двумя ракетами, после чего судно получило повреждения.

"Власти расследуют обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении UKMTO.

Помимо этого, специализирующаяся на вопросах морской безопасности компания Ambrey утверждает, что нападению подвергся следовавший из Приморска в Вадинар танкер. Название судна указано не было, однако известно, что в качестве его владельца указана зарегистрированная на Сейшельских островах организация.

Хуситы сообщили об атаке на судно MSC Darwin в Аденском заливе
Хуситы сообщили об атаке на судно MSC Darwin в Аденском заливе

Ранее Life.ru писал, что хуситы заявили о нанесении нескольких точных ударов по израильскому и двум американским кораблям в Аденском заливе. Для атаки были задействованы крылатые ракеты и беспилотники.

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Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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