Хуситы сообщили об атаке на судно MSC Darwin в Аденском заливе

Йеменское шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) утверждает, что его участники атаковали в Аденском заливе израильское судно MSC Darwin. С соответствующим заявлением выступил военный представитель движения Яхья Сария.

"Военно-морские силы Вооружённых сил Йемена нанесли удар по израильскому судну MSC Darwin в Аденском заливе с помощью ракет и беспилотников, операция успешно достигла своих целей", — говорится в сообщении.

Помимо того, в его заявлении утверждается, что хуситы продолжат свои военные операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане. По его словам, подобные мероприятия направлены на препятствование судоходству там израильских судов.