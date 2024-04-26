Хуситы сообщили об атаке на судно MSC Darwin в Аденском заливе
Представитель "Ансар Аллах": Хуситы атаковали судно MSC Darwin в Аденском заливе
Йеменское шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) утверждает, что его участники атаковали в Аденском заливе израильское судно MSC Darwin. С соответствующим заявлением выступил военный представитель движения Яхья Сария.
"Военно-морские силы Вооружённых сил Йемена нанесли удар по израильскому судну MSC Darwin в Аденском заливе с помощью ракет и беспилотников, операция успешно достигла своих целей", — говорится в сообщении.
Помимо того, в его заявлении утверждается, что хуситы продолжат свои военные операции в Красном, Аравийском морях и Индийском океане. По его словам, подобные мероприятия направлены на препятствование судоходству там израильских судов.
Ранее Сариа сообщал о нанесении хуситами нескольких точных ударов по израильскому и двум американским кораблям в Аденском заливе. По его словам, для атаки были задействованы крылатые ракеты и беспилотники.
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