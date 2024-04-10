Хуситы атаковали три коммерческих судна и корабль США в Аденском заливе

Йеменские хуситы из военизированной группировки "Ансар Аллах" подбили три коммерческих судна и американский корабль в акватории Аденского залива. Об этом рассказал их военный представитель Яхья Сариа.

По его словам, хуситы совершили атаки с помощью БПЛА и противокорабельных ракет. Их целями стали суда Darwin и Gina компании Mediterranean Shipping Company, а также судно Yorktown компании Maersk.

Ранее хуситы заявляли об атаках на американские, британские и израильские суда в Красном море. На днях они провели пять операций против кораблей из этих стран. "Ансар Аллах" пообещал продолжать подобные атаки и дальше, до тех пор, пока не будет снята блокада сектора Газа.