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10 апреля, 18:16

Хуситы атаковали три коммерческих судна и корабль США в Аденском заливе

Йеменские хуситы из военизированной группировки "Ансар Аллах" подбили три коммерческих судна и американский корабль в акватории Аденского залива. Об этом рассказал их военный представитель Яхья Сариа.

По его словам, хуситы совершили атаки с помощью БПЛА и противокорабельных ракет. Их целями стали суда Darwin и Gina компании Mediterranean Shipping Company, а также судно Yorktown компании Maersk.

СМИ узнали об обещании хуситов не нападать на российские корабли в Красном море
СМИ узнали об обещании хуситов не нападать на российские корабли в Красном море

Ранее хуситы заявляли об атаках на американские, британские и израильские суда в Красном море. На днях они провели пять операций против кораблей из этих стран. "Ансар Аллах" пообещал продолжать подобные атаки и дальше, до тех пор, пока не будет снята блокада сектора Газа.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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