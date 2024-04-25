Хуситы обстреляли эсминец США и два контейнеровоза в Аденском заливе

Хуситы заявили о нанесении нескольких точных ударов по израильскому и двум американским кораблям в Аденском заливе. Для атаки были задействованы крылатые ракеты и беспилотники, заявил в соцсети X представитель военного крыла движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.

По словам военного, под удар попали два коммерческих контейнеровоза — Maersk Yorktown и MSC Veracruz. Первый обстреляли с применением противокорабельных ракет, а по второму отработали дроны. Ещё беспилотники атаковали военный эсминец ВМС США, подчеркнул Сариа, не раскрыв характер нанесённых судам повреждений.