Хуситы обстреляли эсминец США и два контейнеровоза в Аденском заливе
Хуситы заявили о нанесении нескольких точных ударов по израильскому и двум американским кораблям в Аденском заливе. Для атаки были задействованы крылатые ракеты и беспилотники, заявил в соцсети X представитель военного крыла движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.
По словам военного, под удар попали два коммерческих контейнеровоза — Maersk Yorktown и MSC Veracruz. Первый обстреляли с применением противокорабельных ракет, а по второму отработали дроны. Ещё беспилотники атаковали военный эсминец ВМС США, подчеркнул Сариа, не раскрыв характер нанесённых судам повреждений.
Для защиты своих кораблей в Красном море авиация США и Британии ранее нанесла десятки ударов по объектам хуситов в Йемене. Последняя бомбардировка произошла в конце февраля этого года. Впрочем, этих мер оказалось недостаточно, так как йеменское движение продолжило топить морской транспорт союзников Израиля, требуя остановить геноцид в секторе Газа.
Flickr / U.S. Pacific Fleet