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Регион
1 июня, 23:18

Хуситы вновь атаковали авианосец USS Dwight D. Eisenhower в Красном море

Хуситы атаковали авианосец USS Dwight D. Eisenhower и эсминец США в Красном море

Авианосец ВМС США USS Dwight D. Eisenhower. Обложка © Flickr / IamRender

Авианосец ВМС США USS Dwight D. Eisenhower. Обложка © Flickr / IamRender

Йеменское шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) вновь атаковало американские военные корабли в Красном море. Как заявил представитель вооружённых сил мятежников Яхья Сариа, были нанесены удары по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower и эсминцу Военно-морских сил США.

"На севере Красного моря с помощью нескольких ракет и беспилотников был атакован американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower", — говорится в сообщении.

В заявлении также утверждается, что хуситы провели шесть операций и задействовали в них свои военно-морские силы, ракетные формирования и беспилотные летательные аппараты. Один из таких беспилотников, по словам Сариа, атаковал в регионе принадлежащий американцам эсминец.

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Напомним, в прошлый раз о нападении на этот авианосец сообщалось пару дней назад. Тогда Сариа заявил, что атака была произведена в ответ на удары Великобритании и США по объектам организации на территории Йемена.

Алексей Соловьёв
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