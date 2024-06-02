Хуситы вновь атаковали авианосец USS Dwight D. Eisenhower в Красном море

Йеменское шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы) вновь атаковало американские военные корабли в Красном море. Как заявил представитель вооружённых сил мятежников Яхья Сариа, были нанесены удары по авианосцу USS Dwight D. Eisenhower и эсминцу Военно-морских сил США.

"На севере Красного моря с помощью нескольких ракет и беспилотников был атакован американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower", — говорится в сообщении.

В заявлении также утверждается, что хуситы провели шесть операций и задействовали в них свои военно-морские силы, ракетные формирования и беспилотные летательные аппараты. Один из таких беспилотников, по словам Сариа, атаковал в регионе принадлежащий американцам эсминец.