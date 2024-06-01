Привлекательность Севморпути для Запада растёт на фоне атак хуситов в Красном море

Участившиеся в последнее время нападения представителей йеменского шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситов) на корабли в Красном море вынуждают западных перевозчиков пересмотреть своё мнение по поводу Северного морского пути (СМП). Об этом пишет Foreign Policy, упомянув, что большую часть этого маршрута контролирует Россия.

В статье говорится, что некоторые грузоотправители задумались об Арктике из-за роста расходов и страха попасть под атаку хуситов. Автор публикации отметил, что таяние льдов в этом регионе открывает для грузоперевозчиков новые возможности на СМП.

Издание подчеркнуло, что арктический климат становится теплее в четыре раза быстрее, чем в других местах на Земле. Помимо того, новые маршруты, которые проходят через СМП, позволяют сократить путь некоторых судов из Европы в Азию на восемь тысяч километров, если сравнивать этот маршрут с пролегающими через Суэцкий канал.

В то же время журналисты выразили опасение по поводу того, что конфликт между РФ и Западом вызовет сложности в использовании СМП. Научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катажина Зыск по этому поводу заявила, что Россия уделяет значительное внимание Арктическому региону.

"Большую часть Северного морского пути — около 70 процентов Арктики — контролируют российские власти, и, чтобы воспользоваться маршрутом, корабли должны получить разрешение русских и заплатить им транзитные сборы", — говорится в статье.