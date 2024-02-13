В США напряглись: Россия отправляет на север самолёты – убийцы атомных подлодок
СМИ: Ту-142 начнут патрулировать Севморпуть для охоты за АПЛ и помощи кораблям
Россия задействует противолодочные самолёты дальнего радиуса действия Ту-142 для патрулирования Северного морского пути. Турбовинтовые гиганты будут не только охотиться за атомными подлодками (АПЛ) потенциального противника, но и оказывать помощь терпящим бедствие, сообщил газете "Известия" источник в Минобороны.
Главное преимущество "тушки" — большая дальность полёта, которая становится почти неограниченной в случае дозаправки в воздухе. Модификация "Медведь" способна полностью перекрыть морской маршрут, оберегая его от возможных нарушителей.
"Это наши прибрежные территории, их надо контролировать. С авиацией это гораздо проще. Ту-142 — удачная машина, потенциал которой ещё не исчерпан. Все объекты, которые там плавают, в том числе подводные лодки, эти самолёты могут обнаружить, у них для этого есть все средства", — рассказал газете лётчик-испытатель Игорь Маликов.
На фоне успехов в освоении Арктики Западу предрекли полную потерю влияния в стратегическом регионе. Это произойдёт в случае, если США допустят появление в борьбе за интересы на Севере нового игрока — Китая.
VK / Минобороны России