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9 июня, 13:55

Хуситы ударили по эсминцу HMS Diamond и двум коммерческим судам в Красном море

Йеменские участники мятежного движения "Ансар Аллах" сообщили, что им удалось провести несколько атак с использованием баллистических ракет по эсминцу ВМС Великобритании HMS Diamond в Красном море. Об этом рассказал военный представитель хуситов Яхья Сариа.

"Ракетные войска Йемена провели операцию против британского эсминца HMS Diamond в Красном море с использованием нескольких баллистических ракет", — публикует слова Сариа телеканал Al Masirah. По словам представителя движения, их бойцы зафиксировали прямое попадание по цели.

Кроме того, движение при помощи БПЛА и баллистических противокорабельных ракет атаковало коммерческие суда Norderney и MSC Tavvishi в акватории Аравийского моря. Как отмечается в заявлении, они принадлежали компаниям, "нарушившим запрет на проход в порты оккупированной Палестины". На судне Norderney начался пожар.

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Ранее йеменские хуситы атаковали американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower в Красном море. Представитель вооружённых сил мятежников Яхья Сариа заявил, что обстрел был проведён с использованием нескольких ракет и беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vytautas Kielaitis

Владимир Озеров
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