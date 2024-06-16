Украинский сухогруз ушёл под воду в результате ракетной атаки хуситов
Хуситы сообщили, что атакованный ими украинский сухогруз Verbena ушёл под воду
Атакованный йеменским движением "Ансар Аллах" украинский сухогруз Verbena затонул из-за серьёзных повреждений после попадания в корабль двух ракет. Такая же судьба в скором времени ожидает коммерческое судно Tutor, рассказал представитель мятежной группировки Яхья Сариа.
"Судно Verbena затонуло в Аденском заливе после попадания в него нескольких ракет. Корабль Tutor, который был атакован катером-дроном, а также несколькими баллистическими ракетами, рискует затонуть в ближайшие часы", — сказано в сообщении.
По словам представителя хуситов, удар по кораблям произведён из-за нарушения ими "запрета на доступ в порты оккупированной Палестины", а также во имя борьбы Йемена "с израильским врагом".
Напомним, что принадлежащий Незалежной сухогруз Verbena получил фатальные пробоины 13 июня. Судно Tutor хуситы атаковали за день до этого. Представители движения "Ансар Аллах" обещают продолжать удары по кораблям, пока Израиль не остановит кровопролитие в секторе Газа.
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