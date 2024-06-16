Украинский сухогруз ушёл под воду в результате ракетной атаки хуситов

Атакованный йеменским движением "Ансар Аллах" украинский сухогруз Verbena затонул из-за серьёзных повреждений после попадания в корабль двух ракет. Такая же судьба в скором времени ожидает коммерческое судно Tutor, рассказал представитель мятежной группировки Яхья Сариа.

"Судно Verbena затонуло в Аденском заливе после попадания в него нескольких ракет. Корабль Tutor, который был атакован катером-дроном, а также несколькими баллистическими ракетами, рискует затонуть в ближайшие часы", — сказано в сообщении.