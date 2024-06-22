Хуситы обзавелись морским дроном – истребителем кораблей

В арсенале йеменского движения "Ансар Аллах" появился первый надводный дрон собственного производства. Беспилотный катер получил название "Тоуфан-1", его презентация прошла в эфире телеканала "Аль-Масира".

Новинка предназначена для поражения стационарных и мобильных морских целей. Она развивает скорость до 35 морских миль в час и несёт боевую часть массой 150 килограммов. Манёвренность дрона повышает его живучесть, а при необходимости катер может становиться и пилотируемым. В рамках презентации продемонстрированы возможности "Тоуфан-1" на примере уничтожения корабля – мишени.