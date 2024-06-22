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21 июня, 23:27

Хуситы обзавелись морским дроном – истребителем кораблей

Хуситы впервые показали катер-беспилотник с боевой частью на 150 кг

В арсенале йеменского движения "Ансар Аллах" появился первый надводный дрон собственного производства. Беспилотный катер получил название "Тоуфан-1", его презентация прошла в эфире телеканала "Аль-Масира".

Новинка предназначена для поражения стационарных и мобильных морских целей. Она развивает скорость до 35 морских миль в час и несёт боевую часть массой 150 килограммов. Манёвренность дрона повышает его живучесть, а при необходимости катер может становиться и пилотируемым. В рамках презентации продемонстрированы возможности "Тоуфан-1" на примере уничтожения корабля – мишени.

Презентация и демонстрация возможностей "Тоуфан-1". Видео © Телеканал "Аль-Масира"

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По данным телеканала, надводный дрон уже прошёл боевое крещение. Именно он ударил по греческому коммерческому судну Tutor в Красном море 12 июня. От полученных повреждений корабль затонул спустя неделю.

Обложка ©

Телеканал "Аль-Масира"

Илья Пушкарев
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