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22 июня, 20:28

Американский авианосец дал дёру из Красного моря, испугавшись хуситов

Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower ушёл из Красного моря после атак хуситов

Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower. Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower. Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Флагман авианосной ударной группы ВМС США Dwight D. Eisenhower вместе с кораблями сопровождения покинул воды Красного моря после семимесячной миссии на Ближнем Востоке. Итоги командировки плавучего аэродрома подвёл пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Во время своего развёртывания авианосная группа защищала корабли, проходящие через Красное море, Баб-эль-Мандеб и Аденский залив, спасала невинных моряков от незаконных нападений поддерживаемых Ираном хуситов и помогала сдерживать агрессию", — перечислил генерал-майор в письменном заявлении.

Сменить Dwight D. Eisenhower предстоит группе во главе с авианосцем Theodore Roosevelt. Корабль прибудет в зону ответственности Центрального командования Вооружённых сил США уже на следующей неделе.

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Авианосец Dwight D. Eisenhower прибыл на Ближний Восток в ноябре 2023 года. 31 мая хуситы ударили по плавучему аэродрому ракетами, 2 июня йеменское движение повторило атаку, задействовав ещё и беспилотники, а последний прилёт по кораблю произошёл 22 июня.

Илья Пушкарев
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