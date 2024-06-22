Американский авианосец дал дёру из Красного моря, испугавшись хуситов
Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower ушёл из Красного моря после атак хуситов
Авианосец ВМС США Dwight D. Eisenhower. Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos
Флагман авианосной ударной группы ВМС США Dwight D. Eisenhower вместе с кораблями сопровождения покинул воды Красного моря после семимесячной миссии на Ближнем Востоке. Итоги командировки плавучего аэродрома подвёл пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Во время своего развёртывания авианосная группа защищала корабли, проходящие через Красное море, Баб-эль-Мандеб и Аденский залив, спасала невинных моряков от незаконных нападений поддерживаемых Ираном хуситов и помогала сдерживать агрессию", — перечислил генерал-майор в письменном заявлении.
Сменить Dwight D. Eisenhower предстоит группе во главе с авианосцем Theodore Roosevelt. Корабль прибудет в зону ответственности Центрального командования Вооружённых сил США уже на следующей неделе.