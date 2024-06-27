Хуситы атаковали ракетами "жизненно важную цель" в израильском порту Хайфа
Представитель хуситов Яхья Сариа. Обложка © X / الإعلام الحربي اليمني
Йеменское движение "Ансар Аллах" сообщило о проведении сразу двух успешных военных операций при поддержке повстанческой группировки "Исламское сопротивление Ирака". Первый удар был нанесён по объекту вблизи израильского порта Хайфа, а вторым мятежники повредили балкер в Красном море.
"Крылатые ракеты поразили жизненно важную цель в Хайфе. Операция завершена успешно", — отчитался об итогах первой операции представитель хуситов Яхья Сариа.
Коммерческое судно Seajoy мятежники атаковали с применением воздушных и морских беспилотников, а также крылатых ракет. Корабль нарушил запрет на заходы в порты оккупированной Палестины, утверждает генерал. Степень нанесённых повреждений Сариа не уточнил.
Это вторая атака йеменцев на израильский порт при поддержке "Исламского сопротивления Ирака". В первый раз им удалось поразить сразу четыре коммерческих судна. Беспилотный морской катер, который хуситы задействовали в последней атаке, был презентован менее недели назад. Он несёт 150-киллограмовую боевую часть и развивает скорость до 35 морских миль в час.