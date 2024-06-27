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Регион
27 июня, 18:57

Хуситы атаковали ракетами "жизненно важную цель" в израильском порту Хайфа

Представитель хуситов Яхья Сариа. Обложка © X / الإعلام الحربي اليمني

Представитель хуситов Яхья Сариа. Обложка © X / الإعلام الحربي اليمني

Йеменское движение "Ансар Аллах" сообщило о проведении сразу двух успешных военных операций при поддержке повстанческой группировки "Исламское сопротивление Ирака". Первый удар был нанесён по объекту вблизи израильского порта Хайфа, а вторым мятежники повредили балкер в Красном море.

"Крылатые ракеты поразили жизненно важную цель в Хайфе. Операция завершена успешно", — отчитался об итогах первой операции представитель хуситов Яхья Сариа.

Коммерческое судно Seajoy мятежники атаковали с применением воздушных и морских беспилотников, а также крылатых ракет. Корабль нарушил запрет на заходы в порты оккупированной Палестины, утверждает генерал. Степень нанесённых повреждений Сариа не уточнил.

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Это вторая атака йеменцев на израильский порт при поддержке "Исламского сопротивления Ирака". В первый раз им удалось поразить сразу четыре коммерческих судна. Беспилотный морской катер, который хуситы задействовали в последней атаке, был презентован менее недели назад. Он несёт 150-киллограмовую боевую часть и развивает скорость до 35 морских миль в час.

Илья Пушкарев
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