Хуситы атаковали ракетами "жизненно важную цель" в израильском порту Хайфа

Йеменское движение "Ансар Аллах" сообщило о проведении сразу двух успешных военных операций при поддержке повстанческой группировки "Исламское сопротивление Ирака". Первый удар был нанесён по объекту вблизи израильского порта Хайфа, а вторым мятежники повредили балкер в Красном море.