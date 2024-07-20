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20 июля, 16:10

Израиль нанёс массированный удар по Йемену

Al Masirah: Израиль нанёс удары по нефтехранилищам в Ходейде в Йемене

Израиль нанёс авиаудары по западу Йемена. Как сообщает телеканал Al Masirah, близкий к движению мятежников-хуситов "Ансар Аллах", атакованы топливные склады в порту города Ходейда.

Последствиями ударов Израиля в Йемене. Видео © X / ShaykhSulaiman

Среди поражённых целей резервуары с нефтью. Очевидцы сняли на видео масштабные пожары на месте ударов. Информации о числе пострадавших и убитых на данный момент нет. По данным журналистов, в атаке Израиля на город Ходейда участвовали минимум 12 самолётов.

Судя по всему, это ответ ЦАХАЛ на удар по Тель-Авиву в ночь на 19 июля. Тогда запущенный с территории Йемена беспилотник взорвался в недалеко от Консульства США. Позже хуситы сами взяли ответственность за взрыв. Сообщалось также об одном погибшем.

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Кадр из видео X / ShaykhSulaiman

Наталья Демьянова
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