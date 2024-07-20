Израиль нанёс массированный удар по Йемену

Среди поражённых целей резервуары с нефтью. Очевидцы сняли на видео масштабные пожары на месте ударов. Информации о числе пострадавших и убитых на данный момент нет. По данным журналистов, в атаке Израиля на город Ходейда участвовали минимум 12 самолётов.

Судя по всему, это ответ ЦАХАЛ на удар по Тель-Авиву в ночь на 19 июля. Тогда запущенный с территории Йемена беспилотник взорвался в недалеко от Консульства США. Позже хуситы сами взяли ответственность за взрыв. Сообщалось также об одном погибшем.