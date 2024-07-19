Суд ООН признал оккупацию Палестины Израилем фактической аннексией
Международный суд ООН в Гааге рассматривает оккупацию территорий Палестины Израилем как фактическую аннексию. Об этом заявил председательствующий судья Наваф Салам.
"Политика и действия [Израиля] рассчитаны на то, чтобы оказать необратимое воздействие на месте и оставаться в силе на неопределённый срок. Следовательно, суд считает, что эта политика и действия равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории", — зачитал судья консультативное заключение по вопросу оккупации палестинских территорий.
Напомним, ранее Международный суд ООН призвал Израиль прекратить боевые действия в Рафахе на границе Палестины и Египта. Действия Тель-Авива могут создать такие условия для жизни, которые могут повлечь физическое уничтожение палестинского народа, отмечал судья. Тем не менее еврейское государство отказалось следовать призыву. В МИД Израиля заявили, что обвинения в якобы геноциде палестинского народа являются ложными, а потому боевые действия продолжатся.
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