Суд ООН признал оккупацию Палестины Израилем фактической аннексией

Международный суд ООН в Гааге рассматривает оккупацию территорий Палестины Израилем как фактическую аннексию. Об этом заявил председательствующий судья Наваф Салам.

"Политика и действия [Израиля] рассчитаны на то, чтобы оказать необратимое воздействие на месте и оставаться в силе на неопределённый срок. Следовательно, суд считает, что эта политика и действия равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории", — зачитал судья консультативное заключение по вопросу оккупации палестинских территорий.