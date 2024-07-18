Нетаньяху приехал в Рафах на юге сектора Газа
Нетаньяху приехал в Рафах на юге сектора Газа. Обложка © X / LionUdler
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в город Рафах на юге сектора Газа, где действует израильская армия. Об этом сообщил советник офиса главы правительства еврейского государства Дмитрий Гендельман.
Нетаньяху приехал в Рафах на юге сектора Газа. Видео © X / WarWatchs
"Премьер-министр посетил сегодня Рафах", — написал он в телеграм-канале.
Гендельман добавил, что детали визита Нетаньяху на юг Газы будут представлены позднее. Тем не менее в соцсетях появились фото и видео израильского премьера из Рафаха. Судя по всему, он посетил лишь расположение одного из подразделений ЦАХАЛ.
Ранее Life.ru писал об операции ЦАХАЛ в секторе Газа, направленной на уничтожение руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Именно в её рамках был нанесён удар по югу палестинского анклава. Утверждалось, что он пришёлся по лагерю беженцев, погибло не менее 90 человек. В Израиле же говорят, что били именно по лидеру радикалов.