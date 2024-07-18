Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в город Рафах на юге сектора Газа, где действует израильская армия. Об этом сообщил советник офиса главы правительства еврейского государства Дмитрий Гендельман.

Нетаньяху приехал в Рафах на юге сектора Газа. Видео © X / WarWatchs

"Премьер-министр посетил сегодня Рафах", — написал он в телеграм-канале.

Гендельман добавил, что детали визита Нетаньяху на юг Газы будут представлены позднее. Тем не менее в соцсетях появились фото и видео израильского премьера из Рафаха. Судя по всему, он посетил лишь расположение одного из подразделений ЦАХАЛ.