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14 июля, 09:43

Нетаньяху: Израиль не завершит войну в секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Израиль не завершит военную операцию в секторе Газа, пока палестинское движение ХАМАС не будет уничтожено. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"[Война] завершится только тогда, когда мы добьёмся всех поставленных целей, и ни мгновением раньше. Победа — это не пустое слово", — сказал премьер.

По словам главы израильского правительства, необходимо уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС, вернуть заложников и добиться того, чтобы сектор Газа больше никогда не представлял опасности для Израиля. Полная победа даст сигнал всем врагам Израиля, что цена нападения на страну будет неприемлемой, уверен Нетаньяху.

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Выступление Биньямина Нетаньяху было посвящено операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, направленной на уничтожение руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Именно в её рамках был нанесён удар по югу палестинского анклава. Утверждалось, что он пришёлся по лагерю беженцев, погибло не менее 90 человек. В Израиле же говорят, что били именно по высокопоставленному боевику.

Матвей Константинов
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