Нетаньяху: Израиль не завершит войну в секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС

Израиль не завершит военную операцию в секторе Газа, пока палестинское движение ХАМАС не будет уничтожено. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"[Война] завершится только тогда, когда мы добьёмся всех поставленных целей, и ни мгновением раньше. Победа — это не пустое слово", — сказал премьер.

По словам главы израильского правительства, необходимо уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС, вернуть заложников и добиться того, чтобы сектор Газа больше никогда не представлял опасности для Израиля. Полная победа даст сигнал всем врагам Израиля, что цена нападения на страну будет неприемлемой, уверен Нетаньяху.