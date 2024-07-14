Нетаньяху: Израиль не завершит войну в секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС
Биньямин Нетаньяху. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Израиль не завершит военную операцию в секторе Газа, пока палестинское движение ХАМАС не будет уничтожено. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"[Война] завершится только тогда, когда мы добьёмся всех поставленных целей, и ни мгновением раньше. Победа — это не пустое слово", — сказал премьер.
По словам главы израильского правительства, необходимо уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС, вернуть заложников и добиться того, чтобы сектор Газа больше никогда не представлял опасности для Израиля. Полная победа даст сигнал всем врагам Израиля, что цена нападения на страну будет неприемлемой, уверен Нетаньяху.
Выступление Биньямина Нетаньяху было посвящено операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, направленной на уничтожение руководителя военного крыла ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. Именно в её рамках был нанесён удар по югу палестинского анклава. Утверждалось, что он пришёлся по лагерю беженцев, погибло не менее 90 человек. В Израиле же говорят, что били именно по высокопоставленному боевику.