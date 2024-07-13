Армия Израиля заявила, что целью удара в Газе был район, где скрывались лидеры ХАМАС
ЦАХАЛ заявил, что атаковал лидеров ХАМАС, скрывавшихся среди гражданских в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала лидеров палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа, которые скрывались среди гражданских. Об этом сообщает армейская пресс-служба.
"Южное командование Армии обороны Израиля и ВВС Израиля нанесли удар по району, где двое высокопоставленных террористов ХАМАС и другие террористы скрывались среди гражданского населения", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Выжили ли двое лидеров ХАМАС после авиаудара, пока неясно. По данным израильских СМИ, целью военных ЦАХАЛ, в частности, был один из военных руководителей ХАМАС Мухаммед ад-Дейф. Он был одним из организаторов нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. Кто был второй целью Израиля, не сообщается.
В то же время в Палестине заявили, что атака Израиля пришлась на район Аль-Маваси в южной части сектора Газа, где находился лагерь беженцев. По последним данным, погибли 70 человек, несколько сотен получили ранения. Десятки пострадавших всё ещё находятся под завалами зданий. СМИ также пишут, что вблизи района нет больниц, способных принять такое количество раненых.
ТАСС / MOHAMMED SABER