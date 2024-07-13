Армия Израиля заявила, что целью удара в Газе был район, где скрывались лидеры ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала лидеров палестинской группировки ХАМАС на юге сектора Газа, которые скрывались среди гражданских. Об этом сообщает армейская пресс-служба.

"Южное командование Армии обороны Израиля и ВВС Израиля нанесли удар по району, где двое высокопоставленных террористов ХАМАС и другие террористы скрывались среди гражданского населения", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Выжили ли двое лидеров ХАМАС после авиаудара, пока неясно. По данным израильских СМИ, целью военных ЦАХАЛ, в частности, был один из военных руководителей ХАМАС Мухаммед ад-Дейф. Он был одним из организаторов нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года. Кто был второй целью Израиля, не сообщается.