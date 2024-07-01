В Израиле заявили о скором завершении ликвидации ХАМАС в Газе и переходе к новому этапу операции
Нетаньяху сообщил, что Израиль близок к завершению ликвидации ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля близка к завершению уничтожения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Как отметил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, ЦАХАЛ имеет весомые достижения в боях в Рафахе.
"Вчера я вернулся из поездки [в расположение армейской] дивизии "Газа". Мы приближаемся к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, будут продолжены удары по её остаткам", — приводит его слова канцелярия.
Глава Правительства Израиля не сомневается, что боевой дух израильских бойцов позволит достигнуть всех поставленных целей: вернуть похищенных и уничтожить военный потенциал ХАМАС. По словам Нетаньяху, также важно, чтобы "Газа не представляла угрозы еврейскому государству".
В то же время советник в офисе Нетаньяху Дмитрий Гендельман подтвердил, что фаза интенсивных действий в Газе приближается к завершению. По его словам, после этого ЦАХАЛ начнёт новый этап операции в анклаве.
"В любом случае цели войны остаются без изменений: возвращение всех 120 похищенных израильтян, уничтожение власти ХАМАС, демилитаризация сектора Газа, возвращение всех граждан, покинувших свои дома на юге и на севере, в места своего проживания", — подчеркнул он.
Напомним, несмотря на принятую Совбезом ООН резолюцию о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, израильские военные продолжают операцию в анклаве. Некоторым заложникам посчастливилось быть спасёнными бойцами ЦАХАЛ, тогда как другие гибнут от огня израильских военнослужащих.
ТАСС / Fatima Shbair