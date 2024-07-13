ЦАХАЛ нанёс авиаудар по Газе, погибло не менее 30 человек, около 100 пострадали
Al Hadath: Более 30 человек погибли на юге Газы в результате ударов ЦАХАЛ
Свыше 30 человек погибли в южной части сектора Газа в результате авиаударов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на источник в медицинской среде.
По информации телеканала, атака пришлась на район Аль-Маваси западнее Хан-Юниса, где были разбиты палатки для беженцев. В результате в морги двух больниц были доставлены более 30 тел погибших. При бомбардировке ранения получили, предварительно, не менее 100 человек.
Напомним, несмотря на принятую Совбезом ООН резолюцию о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, израильские военные продолжают операцию в палестинском анклаве. Некоторым заложникам посчастливилось быть спасёнными бойцами ЦАХАЛ, тогда как другие гибнут от огня израильских военнослужащих.
ТАСС / MOHAMMED SABER