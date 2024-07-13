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13 июля, 10:19

ЦАХАЛ нанёс авиаудар по Газе, погибло не менее 30 человек, около 100 пострадали

Al Hadath: Более 30 человек погибли на юге Газы в результате ударов ЦАХАЛ

Свыше 30 человек погибли в южной части сектора Газа в результате авиаударов со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на источник в медицинской среде.

По информации телеканала, атака пришлась на район Аль-Маваси западнее Хан-Юниса, где были разбиты палатки для беженцев. В результате в морги двух больниц были доставлены более 30 тел погибших. При бомбардировке ранения получили, предварительно, не менее 100 человек.

Напомним, несмотря на принятую Совбезом ООН резолюцию о поэтапном прекращении огня в секторе Газа, израильские военные продолжают операцию в палестинском анклаве. Некоторым заложникам посчастливилось быть спасёнными бойцами ЦАХАЛ, тогда как другие гибнут от огня израильских военнослужащих.

В Израиле заявили о скором завершении ликвидации ХАМАС в Газе и переходе к новому этапу операции
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ТАСС / MOHAMMED SABER

Наталья Исакова
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