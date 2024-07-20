Нетаньяху назвал атаку на порт в Йемене ответом на удар дрона по Тель-Авиву

Удар Израиля по йеменскому порту Ходейда является ответом на атаку БПЛА, который запустили хуситы по Тель-Авиву, и сотни других нападений. С таким заявлением в субботу, 20 июля, выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Последствия ударов Израиля в Йемене. Видео © X / ShaykhSulaiman

"Атака стала прямым ответом на удар беспилотником, в результате которого был убит гражданин Израиля и получили ранения другие мирные жители. За последние восемь месяцев хуситы запустили сотни баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников по Израилю", — отметил он в видеообращении к гражданам.

По словам Нетаньяху, во время операции ЦАХАЛ поразила цели, которые находятся в 1800 километрах от границ Израиля, а атакованный порт хуситы использовали именно в военных целях, в частности для ввоза вооружений из Ирана. Как уточнил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, истребители еврейского государства атаковали объекты двойного назначения, в том числе энергетическую инфраструктуру.

Вечером 20 июля появились сообщения об авиаударе по западу Йемена со стороны Израиля. Утверждается, что это первая бомбардировка военных объектов хуситов со стороны еврейского государства. Предварительно, были атакованы топливные склады в порту города Ходейда. Среди поражённых целей резервуары с нефтью. Жертвами случившегося стали минимум три человека, ещё 15 ранены.