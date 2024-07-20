"Дали ясно понять": Израиль пригрозил хуситам новыми ударами в ответ на "кровь своих граждан"

Пожар у порта Ходейда в Йемене после авиаударов Израиля по военным целям хуситов заметен не только там, его видно по всему Ближнему Востоку. Такое заявление в субботу, 20 июля, сделал глава Минобороны еврейского государства Йоав Галант.

Последствия ударов Израиля в Йемене. Видео © X / ShaykhSulaiman

"Пожар, который сейчас полыхает в Ходейде, виден по всему Ближнему Востоку, и его значение понятно. Хуситы атаковали нас свыше двухсот раз. В первый раз, когда они причинили вред израильтянам, мы ударили по ним. И мы сделаем это ещё — в любом месте, где это будет необходимо", — отметил он.

По словам Галанта, кровь израильтян "имеет цену" — и Тель-Авив "дал ясно это понять" не только в Йемене, но и в Ливане, а также секторе Газа. Планирующим напасть на еврейское государство министр пригрозил "идентичным результатом".

Напомним, вечером 20 июля появились сообщения об авиаударе по западу Йемена со стороны Израиля. Утверждается, что это первая бомбардировка военных объектов хуситов со стороны еврейского государства. Предварительно, были атакованы топливные склады в порту города Ходейда. Среди поражённых целей резервуары с нефтью. Жертвами случившегося стали минимум три человека, ещё 15 ранены.