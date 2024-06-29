Иран пригрозил Израилю "войной на уничтожение" в случае нападения на Ливан

Иран угрожает Израилю "войной на уничтожение", если еврейское государство решится атаковать Ливан. Об этом сообщило представительство республики в Организации Объединённых Наций (ООН).

"Несмотря на то что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнёт полномасштабную военную агрессию, начнётся война на уничтожение. Все варианты, в т.ч. полное привлечение всех фронтов Сопротивления, лежат на столе", — предупредила дипмиссия в соцсети X.