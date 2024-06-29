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Регион
29 июня, 06:47

Иран пригрозил Израилю "войной на уничтожение" в случае нападения на Ливан

Иран угрожает Израилю "войной на уничтожение", если еврейское государство решится атаковать Ливан. Об этом сообщило представительство республики в Организации Объединённых Наций (ООН).

"Несмотря на то что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнёт полномасштабную военную агрессию, начнётся война на уничтожение. Все варианты, в т.ч. полное привлечение всех фронтов Сопротивления, лежат на столе", — предупредила дипмиссия в соцсети X.

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Ранее Life.ru писал, что руководство Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) одобрило оперативные планы наступления в Ливане. Также были приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах. За несколько дней до этого Израиль сообщил о запуске порядка 160 снарядов со стороны Ливана. Часть из них была перехвачена, а часть вызвала пожары. А через два дня стало известно, что армия еврейского государства обстреляла Ливан из требушета и луков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mohasseyn

Дарья Нарыкова
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