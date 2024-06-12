Около 160 ракет выпустили с территории Ливана по северу Израиля

Около 90 снарядов было выпущено по северу Израиля из Ливана, некоторые из них не были перехвачены системой ПВО. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После того как на севере Израиля некоторое время назад прозвучали сирены, было зафиксировано около 90 снарядов, летевших со стороны Ливана. Часть снарядов была перехвачена, а другие упали в нескольких местах на севере Израиля", — говорится в сообщении.

В армейской пресс-службе уточнили, что в результате обстрелов в ряде районов начались пожары. По факту произошедшего организована проверка. При этом чуть позже ЦАХАЛ зафиксировала запуск порядка 70 ракет со стороны Ливана, под обстрел снова попали северные районы Израиля.