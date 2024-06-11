В ХАМАС ответили Египту и Катару на предложение Израиля о прекращении огня

Радикальное движение в Палестине ХАМАС официально ответило Катару и Египту на предложение Израиля о завершении огня и заключении сделки по заложникам, рассказал в соцсети X корреспондент портала Axios.

"Движение ХАМАС дало посредникам, Катару и Египту, официальный ответ на предложение Израиля о сделке по заложникам и прекращении огня, как сообщают два осведомлённых источника", — пояснил корреспондент, не приведя других подробностей.

В МИД Египта подтвердили получение ответа от ХАМАС и других палестинских группировок, теперь страны совместно с США изучают его и будут проводить координацию с заинтересованными сторонами по поводу следующих шагов.