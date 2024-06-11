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11 июня, 19:53

В ХАМАС ответили Египту и Катару на предложение Израиля о прекращении огня

Радикальное движение в Палестине ХАМАС официально ответило Катару и Египту на предложение Израиля о завершении огня и заключении сделки по заложникам, рассказал в соцсети X корреспондент портала Axios.

"Движение ХАМАС дало посредникам, Катару и Египту, официальный ответ на предложение Израиля о сделке по заложникам и прекращении огня, как сообщают два осведомлённых источника", — пояснил корреспондент, не приведя других подробностей.

В МИД Египта подтвердили получение ответа от ХАМАС и других палестинских группировок, теперь страны совместно с США изучают его и будут проводить координацию с заинтересованными сторонами по поводу следующих шагов.

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Ранее в Совете Безопасности ООН завершилось голосование по резолюции Соединённых Штатов о прекращении огня в секторе Газа. Инициатива, которая подразумевает трёхэтапное урегулирование конфликта, была принята. Документ предполагает полное прекращение боевых действий на территории палестинского анклава, вывод войск ЦАХАЛ из Газы, а также освобождение всех удерживаемых сторонами заложников на первом и втором этапах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Анатолий Симоненко
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