В МИД РФ раскрыли, как в ХАМАС относятся к плану США по прекращению огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС устраивает план США по прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Мне вчера позвонил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук из Турции. И он мне сказал, что эта резолюция, этот проект американский, который основан на предложениях Байдена, им подходит и они с ним согласны", — поделился он с журналистами.