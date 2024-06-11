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11 июня, 19:16

В МИД РФ раскрыли, как в ХАМАС относятся к плану США по прекращению огня в Газе

Дипломат Богданов: ХАМАС подтвердило, что план США по Газе их устраивает

Палестинское движение ХАМАС устраивает план США по прекращению огня в секторе Газа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Мне вчера позвонил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук из Турции. И он мне сказал, что эта резолюция, этот проект американский, который основан на предложениях Байдена, им подходит и они с ним согласны", — поделился он с журналистами.

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Напомним, Совет Безопасности ООН ранее одобрил предложенную США резолюцию о поэтапном прекращении огня в Газе. Документ предполагает полное прекращение боевых действий на территории палестинского анклава, вывод войск ЦАХАЛ из Газы, а также освобождение всех удерживаемых сторонами заложников на первом и втором этапах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Артур Лапсаков
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