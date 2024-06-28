Axios: США разморозят передачу Израилю партии авиабомб весом 227 кг
США планируют разморозить передачу Израилю партии авиабомб, поставки которых ранее были приостановлены, сообщает портал Axios со ссылкой на источники среди должностных лиц обеих стран.
Речь ведётся о бомбах весом 500 и 2000 фунтов (227 и 908 килограммов), которые не были поставлены из-за операции Израиля на юге сектора Газа, в городе Рафахе. После переговоров в Вашингтоне на этой неделе стороны пришли к соглашению. Еврейское государство может получить партию из порядка 1,7 тысячи 500-фунтовых снарядов уже через две недели. Портал связывает это с меньшей озабоченностью Вашингтона тем, как Тель-Авив станет применять эти бомбы в Газе. В Израиле ждут поставку из-за возможной полномасштабной войны с движением "Хезболла", базирующимся в Ливане.
Однако поставка из 1,8 тысячи 2000-фунтовых бомб всё ещё приостановлена, указали журналисты.
Ранее стало известно, что министры из США, Израиля и Украины ведут переговоры о возможной передаче Киеву восьми старых ЗРК Patriot. Планируется, что системы будут дислоцированы из Израиля в Соединённые Штаты, а потом направлены Незалежной.
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