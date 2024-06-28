Axios: США разморозят передачу Израилю партии авиабомб весом 227 кг

Речь ведётся о бомбах весом 500 и 2000 фунтов (227 и 908 килограммов), которые не были поставлены из-за операции Израиля на юге сектора Газа, в городе Рафахе. После переговоров в Вашингтоне на этой неделе стороны пришли к соглашению. Еврейское государство может получить партию из порядка 1,7 тысячи 500-фунтовых снарядов уже через две недели. Портал связывает это с меньшей озабоченностью Вашингтона тем, как Тель-Авив станет применять эти бомбы в Газе. В Израиле ждут поставку из-за возможной полномасштабной войны с движением "Хезболла", базирующимся в Ливане.