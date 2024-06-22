Израиль анонсировал скорые решения в связи с участившимися атаками "Хезболлы"
Израиль не позволит ливанскому движению "Хезболла" безнаказанно наносить удары по своей территории. В ближайшее время еврейское государство примет стратегические решения, направленные на нейтрализацию угрозы с севера, заявил министр иностранных дел страны Исраэль Кац.
"Израиль не может допустить, чтобы террористическая организация "Хезболла" продолжала атаковать его территорию и его граждан, скоро мы примем необходимые решения", — написал дипломат на своей странице в X.
Кац подчеркнул, что Израиль надеется на поддержку со стороны международного сообщества. "Хезболла" угрожает не только Иерусалиму, но и другим державам, заключил глава МИД.
Израиль и "Хезболла" обмениваются ударами с октября прошлого года. Ливанцы обстреливают еврейское государство из реактивных систем залпового огня, ЦАХАЛ же в отвёт задействует авиацию и даже средневековые катапульты. А недавно Иерусалим объявил о подготовке планов наступления на соседнее государство.
Flickr / Israel Defense Forces