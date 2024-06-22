Израиль анонсировал скорые решения в связи с участившимися атаками "Хезболлы"

Израиль не позволит ливанскому движению "Хезболла" безнаказанно наносить удары по своей территории. В ближайшее время еврейское государство примет стратегические решения, направленные на нейтрализацию угрозы с севера, заявил министр иностранных дел страны Исраэль Кац.

"Израиль не может допустить, чтобы террористическая организация "Хезболла" продолжала атаковать его территорию и его граждан, скоро мы примем необходимые решения", — написал дипломат на своей странице в X.