"Хезболла" выпустила более 30 ракет по поселениям на севере Израиля
Боевики шиитской ливанской военизированной партии "Хезболла" обстреляли израильские населённые пункты в Верхней Галилее. Они ударили по территории реактивными системами залпового огня.
Телестанция Al Manar сообщает, что шиитские подразделения выпустили не менее 30 ракет в сторону Израиля. Воздушная тревога была объявлена в 14 поселениях израильтян. Также атаке подвергся штаб 91-й механизированной дивизии Армии обороны Израиля рядом с городом Цфат (Сафед), в 20 км от которого проходит граница.
Пресс-служба ЦАХАЛ, в свою очередь, заявляет о 35 ракетах, выпущенных ливанцами. Под ударом оказался населённый пункт Эйн-Зейтим на севере Израиля. Информации о пострадавших не было. Израильская армия в ответ атаковала источники, из которых вёлся огонь.
Кроме того, ранее истребители ВВС Израиля проводили ракетные атаки, поражая компоненты военной инфраструктуры "Хезболла" на юге Ливана.
Ранее Израиль заявил, что его армии удалось устранить командира "Хезболла", который отвечал за запуски ракет. Удар с воздуха был нанесён в районе Кафр Дунин. В результате погиб ещё один высокопоставленный член шиитской организации.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI