"Хезболла" выпустила более 30 ракет по поселениям на севере Израиля

Боевики шиитской ливанской военизированной партии "Хезболла" обстреляли израильские населённые пункты в Верхней Галилее. Они ударили по территории реактивными системами залпового огня.

Телестанция Al Manar сообщает, что шиитские подразделения выпустили не менее 30 ракет в сторону Израиля. Воздушная тревога была объявлена в 14 поселениях израильтян. Также атаке подвергся штаб 91-й механизированной дивизии Армии обороны Израиля рядом с городом Цфат (Сафед), в 20 км от которого проходит граница.

Пресс-служба ЦАХАЛ, в свою очередь, заявляет о 35 ракетах, выпущенных ливанцами. Под ударом оказался населённый пункт Эйн-Зейтим на севере Израиля. Информации о пострадавших не было. Израильская армия в ответ атаковала источники, из которых вёлся огонь.

Кроме того, ранее истребители ВВС Израиля проводили ракетные атаки, поражая компоненты военной инфраструктуры "Хезболла" на юге Ливана.