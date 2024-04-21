Нетаньяху пообещал ХАМАС скорые "болезненные удары"

В ближайшие дни Израиль усилит военное и политическое давление на палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он также анонсировал нанесение "болезненных ударов".

"В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы", — сказал премьер, обращаясь к нации по случаю начала Песаха, одного из главных иудейских праздников.