Нетаньяху пообещал ХАМАС скорые "болезненные удары"
Нетаньяху: Израиль усилит давление на ХАМАС и скоро нанесёт "болезненные удары"
В ближайшие дни Израиль усилит военное и политическое давление на палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он также анонсировал нанесение "болезненных ударов".
"В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы", — сказал премьер, обращаясь к нации по случаю начала Песаха, одного из главных иудейских праздников.
Нетаньяху также добавил, что на данный момент в заложниках у ХАМАС остаются 133 израильтянина. По его словам, представители палестинского движения по сей день продолжают отвергать все предложения для их освобождения.
Ранее сообщалось, что Израиль отложил операцию в Рафахе после атаки Ирана. До этого Нетаньяху называл этот город последним оплотом ХАМАС и анонсировал его штурм. При этом операцию ЦАХАЛ в Рафахе не поддерживает даже главный партнёр Израиля — США.
TACC / picture alliance / AA / photothek