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21 апреля, 16:23

Нетаньяху пообещал ХАМАС скорые "болезненные удары"

Нетаньяху: Израиль усилит давление на ХАМАС и скоро нанесёт "болезненные удары"

В ближайшие дни Израиль усилит военное и политическое давление на палестинское движение ХАМАС, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он также анонсировал нанесение "болезненных ударов".

"В ближайшие дни мы усилим военное и политическое давление на ХАМАС, потому что это единственный способ освободить наших заложников и добиться нашей победы", — сказал премьер, обращаясь к нации по случаю начала Песаха, одного из главных иудейских праздников.

Нетаньяху также добавил, что на данный момент в заложниках у ХАМАС остаются 133 израильтянина. По его словам, представители палестинского движения по сей день продолжают отвергать все предложения для их освобождения.

Ранее сообщалось, что Израиль отложил операцию в Рафахе после атаки Ирана. До этого Нетаньяху называл этот город последним оплотом ХАМАС и анонсировал его штурм. При этом операцию ЦАХАЛ в Рафахе не поддерживает даже главный партнёр Израиля — США.

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TACC / picture alliance / AA / photothek

Наталья Исакова
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