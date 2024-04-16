Израиль сообщил о ликвидации командира "Хезболлы", ответственного за пуски ракет

Авиация Израиля нанесла удар по автомобилю, в котором находился один из командиров ливанского движения "Хезболла", Мухаммад Хусейн Мустафа Шечори. Он руководил ракетными силами в составе спецназа "Радван", сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, опубликовав видео.

Удар ВВС Израиля по автомобилю командира "Хезболлы". Видео © Telegram / Israel Defense Forces

"В рамках своей роли Мухаммад планировал и способствовал запускам ракет по территории Израиля из Центрального и Западного регионов Ливана", — гласит заявление.