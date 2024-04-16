Израиль сообщил о ликвидации командира "Хезболлы", ответственного за пуски ракет
Авиация Израиля нанесла удар по автомобилю, в котором находился один из командиров ливанского движения "Хезболла", Мухаммад Хусейн Мустафа Шечори. Он руководил ракетными силами в составе спецназа "Радван", сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, опубликовав видео.
Удар ВВС Израиля по автомобилю командира "Хезболлы". Видео © Telegram / Israel Defense Forces
"В рамках своей роли Мухаммад планировал и способствовал запускам ракет по территории Израиля из Центрального и Западного регионов Ливана", — гласит заявление.
Авиаудар был нанесён в районе Кафр Дунин. В результате атаки также ликвидирован ещё один высокопоставленный член "Хезболлы", добавили в Израиле.
Двумя днями ранее "Хезболла" атаковала штаб ПВО Израиля на Голанских высотах, выпустив десятки ракет. В ответ ЦАХАЛ ударила по оружейному заводу в ливанском Наби-Шите, сообщал Life.ru.
Telegram / Israel Defense Forces