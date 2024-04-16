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16 апреля, 20:54

Израиль сообщил о ликвидации командира "Хезболлы", ответственного за пуски ракет

Авиация Израиля нанесла удар по автомобилю, в котором находился один из командиров ливанского движения "Хезболла", Мухаммад Хусейн Мустафа Шечори. Он руководил ракетными силами в составе спецназа "Радван", сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, опубликовав видео.

Удар ВВС Израиля по автомобилю командира "Хезболлы". Видео © Telegram / Israel Defense Forces

"В рамках своей роли Мухаммад планировал и способствовал запускам ракет по территории Израиля из Центрального и Западного регионов Ливана", — гласит заявление.

Авиаудар был нанесён в районе Кафр Дунин. В результате атаки также ликвидирован ещё один высокопоставленный член "Хезболлы", добавили в Израиле.

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Двумя днями ранее "Хезболла" атаковала штаб ПВО Израиля на Голанских высотах, выпустив десятки ракет. В ответ ЦАХАЛ ударила по оружейному заводу в ливанском Наби-Шите, сообщал Life.ru.

Обложка ©

Telegram / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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