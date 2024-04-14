Армия Израиля заявила об ударе по крупному военному объекту "Хезболлы"

Истребители Армии обороны Израиля ударили по крупному производственному объекту шиитской группировки "Хезболла" в Ливане. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, удар был нанесён в ответ на обстрелы северных районов еврейского государства в ночь на 14 апреля.

Израиль заявил об ударе по крупному производственному объекту "Хезболлы" в Ливане. Видео © Telegram / Israel Defense Forces

"Некоторое время назад в ответ на ночные пуски по северу Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту "Хезболлы" по производству оружия в районе Наби-Шита глубоко внутри Ливана", — говорится в сообщении израильских военных.

Также утверждается, что армия Израиля нанесла удары и по другим военным объектам "Хезболлы".