Армия Израиля заявила об ударе по крупному военному объекту "Хезболлы"
ЦАХАЛ заявила об ударе по крупному производственному объекту "Хезболлы" в Ливане
Истребитель ЦАХАЛ. Обложка © Getty Images / Giovanni Colla
Истребители Армии обороны Израиля ударили по крупному производственному объекту шиитской группировки "Хезболла" в Ливане. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛ, удар был нанесён в ответ на обстрелы северных районов еврейского государства в ночь на 14 апреля.
Израиль заявил об ударе по крупному производственному объекту "Хезболлы" в Ливане. Видео © Telegram / Israel Defense Forces
"Некоторое время назад в ответ на ночные пуски по северу Израиля истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту "Хезболлы" по производству оружия в районе Наби-Шита глубоко внутри Ливана", — говорится в сообщении израильских военных.
Также утверждается, что армия Израиля нанесла удары и по другим военным объектам "Хезболлы".
Вечером 13 апреля Иран нанёс удар по территории Израиля с использованием ракет и дронов. К атаке присоединилось и движение "Хезболла", выпустив ракеты по Голанским высотам. В Тель-Авиве ранее уже утверждали, что 99% ракет и беспилотников были перехвачены. Часть из них была уничтожена силами США. Всего за медицинской помощью в Израиле обратился 31 человек. Позднее начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил о завершении военной операции против Израиля. По его словам, Тегеран не планирует продолжать атаки, однако готов к дальнейшим действиям в случае необходимости.
Напомним, что иранская атака стала ответом на израильский удар по Консульству Ирана в Сирии 1 апреля. Жертвами атаки тогда стали 11 человек, в том числе семь офицеров КСИР.