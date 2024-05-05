ВВС Израиля атаковали штаб полиции "Хезболла" на юге Ливана, есть погибшие

По меньшей мере трое гражданских были убиты при ударе ВВС Израиля по посёлку Мейс-эль-Джебель в южной части Ливана. Ещё три человека ранены, сообщает телеканал Al Jazeera.

В материале говорится, что целью ракетной атаки были два дома, обрушившиеся после ударов. По словам очевидцев, в одной из атакованных построек располагался штаб шиитской полиции "Хезболла". Экстренные службы разбирают завалы, названное число жертв может оказаться не окончательным.