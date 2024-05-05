ВВС Израиля атаковали штаб полиции "Хезболла" на юге Ливана, есть погибшие
Al Jazeera: Трое человек убиты при ударе авиации Израиля по югу Ливана
По меньшей мере трое гражданских были убиты при ударе ВВС Израиля по посёлку Мейс-эль-Джебель в южной части Ливана. Ещё три человека ранены, сообщает телеканал Al Jazeera.
В материале говорится, что целью ракетной атаки были два дома, обрушившиеся после ударов. По словам очевидцев, в одной из атакованных построек располагался штаб шиитской полиции "Хезболла". Экстренные службы разбирают завалы, названное число жертв может оказаться не окончательным.
Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что устранили командира "Хезболлы", который руководил пусками ливанских ракет. По словам представителя израильской армии, он был убит авиаударом в районе Кафр Дунин. Вместе с ним погиб ещё один высокоранговый член организации. А 22 апреля стало известно, что "Хезболла" выпустила из РСЗО свыше 30 ракет по населённым пунктам в Верхней Галилее в Израиле.
Shutterstock / FOTODOM