В МИД России предрекли рецидивы эскалации между Ираном и Израилем
В МИД РФ допустили возможность дальнейшей эскалации между Ираном и Израилем
Палестино-израильская проблема до сих пор не решена, поэтому возможны повторения эскалации между Ираном и Израилем. Москва через дипломатические каналы призывает обе стороны не допустить обострения ситуации, заявил глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России Александр Кинщак.
"По сути, в очередной раз нашёл подтверждение тезис о том, что неурегулированность проблем между израильтянами и палестинцами негативно влияет на общерегиональную стабильность и безопасность, создаёт почву для рецидивов опасной эскалации напряжённости. Неоднократно предупреждали наших ближневосточных партнёров о высокой вероятности реализации такого сценария", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".
Дипломат рассказал, что Москва использует все возможности, чтобы склонить Израиль с Ираном к максимальной сдержанности и убедить их сделать шаг назад от грани эскалации, пересечение которой может обернуться непрогнозируемыми последствиями. Кинщак подчеркнул, что Тегеран шлёт ясные и публичные сигналы о том, что иранская сторона не заинтересована в дальнейших "рецидивах". Россия поддерживает связь и с Израилем, диалог касается широкого круга вопросов, в частности повестки регионального и международного характера, взаимодействие происходит через ведомства внешней политики, совбезы и силовые структуры.
Напомним, что израильская армия обещала Ирану удар возмездия в ответ на массированную атаку по территории еврейского государства, которую Тегеран осуществил в ночь на 14 апреля. Иранская сторона ответила, что реализовывала законное право на самозащиту после удара ЦАХАЛ по консульству в Дамаске. Угрозы Израиля осуществились в ночь на 19 апреля, сообщалось о взрывах в районе аэропорта Исфахан, а Иран заявил о трёх сбитых беспилотниках. Западная пресса утверждала, что Тель-Авив заблаговременно поставил в известность о своей атаке Штаты. В свою очередь, в МАГАТЭ заявили, что ядерные объекты Ирана не были затронуты атакой Израиля.
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