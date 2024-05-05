В МИД России предрекли рецидивы эскалации между Ираном и Израилем

Палестино-израильская проблема до сих пор не решена, поэтому возможны повторения эскалации между Ираном и Израилем. Москва через дипломатические каналы призывает обе стороны не допустить обострения ситуации, заявил глава департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России Александр Кинщак.

"По сути, в очередной раз нашёл подтверждение тезис о том, что неурегулированность проблем между израильтянами и палестинцами негативно влияет на общерегиональную стабильность и безопасность, создаёт почву для рецидивов опасной эскалации напряжённости. Неоднократно предупреждали наших ближневосточных партнёров о высокой вероятности реализации такого сценария", — объяснил он в беседе с РИА "Новости".